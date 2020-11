Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın 8 yeni kuralı

Milli arayı büyük fırsat gören ve bu periyodu mini bir kamp gibi değerlendiren Abdullah Avcı, ilk günden ağırlığını hissettirdi. Sistemini ve oyun planını öğrencilerine aktaran tecrübeli taktisyen, istediklerini tek tek anlatıyor; Erzurumspor maçında yeni Fırtına'nın ilk sinyallerini vermeyi hedefliyor. Fırtına'nın yeni hocası, kafasındaki Trabzonspor'u oyuncularına aşılamaya başladı.



1- İlk işi savunmayı çözmek



Bordo-Mavililer 8 haftada kalesinde tam 15 gol gördü. Abdullah hoca, ligin en çok gol yiyen takımı olan Trabzonspor'da ilk iş olarak bu sorunu çözmeye çalışacak. "Orta saha ile defans arasındaki bağlantıyı sağlamak zorundayız. Trabzonspor bu kadar gol yiyemez" diyen Avcı, sıkıntının sadece stoperlerde değil merkezde de olduğunu düşünüyor.



2- Herkesin forma şansı eşit



Kalan 8 maçlık süreci bir kenara bırakan ve göreve gelmesiyle beraber takımda yeni sayfa açan Avcı, daha ilk idmandan takım içi adalete vurgu yaptı. Kendisi için herkesin eşit olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcının, "İdman performansı önemli. Kim mücadele ediyorsa, kim daha formdaysa, kim çok çalışıyorsa o oynayacak" dediği öğrenildi.



3- 'Pas at, alan yarat'



Başakşehir ve Beşiktaş dönemlerinde Avcı'nın en dikkat çeken özelliği, elbette pas oyunuydu. Trabzonspor ligin kalan bölümünde topa sahip olmada (%50.2) 11. sırada. Başarılı pasta (%82.3) ise 8. durumda. Başarılı hoca, bu tabloyu mutlaka tersine çevirecek. Avcı, "Doğru pas kadar, doğru koşu da önemli. Sürekli hareket halinde olacağız. Pas atan alan yaratacak" vurgusu yapıyor.



4- 'Rakipten çok koşacağız'



Koşu mesafeleri günümüz futbolunda artık kilit bir rol oynuyor. Bir takımın sadece kalite ile maç kazanamayacağını oyuncularına anlatan Trabzonspor'un hocasının, "Trabzonspor forması her zaman kazanmaya çıkar. Bunun için de rakibin kim olduğuna bakmadan her zaman çok mücadele edip, onlardan fazla koşmalıyız. Oyun içinde kopmalar yaşansa bile asla mücadeleyi bırakmayacağız" dediği öğrenildi.



5- Kompakt futbol oynatacak



Abdullah Avcı, Trabzonspor'u göreve gelmeden de yakından takip ediyordu hatta daha önce yaptığı sunumda da yönetimi hayran bırakmıştı. Avcı'nın oyun sistemi, kompakt futbola dayalı. Yani bölgeler arası mesafe daima az tutulacak, hücum da savunma da takım halinde yapılacak. Özellikle top rakipteyken, defans hücumdan başlayacak. Top ve oyun kontrolü Trabzonspor'da olacak.



6- Duran toplar önemli



Geride kalan 8 haftada Trabzonspor 4 kez duran toptan, 3 de penaltıdan gol yedi. Son Alanyaspor maçında da yine Caulker duran toptan gelen ortada kafayı vurup ağları havalandırmıştı. Bu konuda takımı özel olarak çalıştıracak Avcı, hücumda da serbest vuruşlar ve kornerler için ekstra planlar yapacak.



7- 'Kazandıkça güçleneceğiz'



En önemli noktalardan biri işin psikolojik boyutu. 8 kişilik bir ekibi olan Avcı, yıllardır mental hazırlığa en önem veren teknik adamların başında geliyor. Gerek Abdullah hoca, gerekse yardımcıları oyuncularla yaptığı konuşmalarda, "Biz kazandıkça camia ile taraftar güvenecek ve güçleneceğiz. Maç maç düşüneceğiz. Kısa zamanda çıkışa geçeceğiz" diyor.



8- Sakatlıklara özel önlem



Trabzonspor'da geçtiğimiz ay hayata geçen Fiziksel Performans Merkezi'ne Abdullah Avcı hiç yabancı değil. Başakşehir'de Oyuncu Performans Laboratuvarı'nı yıllar önce kuran Avcı, bu sistem sayesinde alanında uzman kişilerle kas sakatlıklarının ciddi oranda önüne geçmeyi hedefliyor. Avcı'nın ekibi mevcut merkezi hemen geliştirmeye başlarken, tüm futbolcuların verileri bilgisayar ortamında analiz ediliyor.