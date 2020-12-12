Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan şut emri

Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor karşılaşmalarından 7 puan çıkartan Fırtına, bu süreçte 3 rakibine de birer gol attı. Hafta boyunca oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantılarda, 1-0'ı yakaladıktan sonra farkı açmaları gerektiğine dikkat çeken Abdullah Avcı, bunun için her türlü çalışmayı yaptırıyor.



Taktik idmanlarda hücum organizasyonlarının üzerinde duran Trabzonspor'un teknik patronu, rakip kaleye atılan şut sayısının da artmasını istedi. Bu doğrultuda Abdülkadir Ömür ve Baker gibi isimlerle özel olarak ilgilenen Avcı, kaleyi uygun açıdan gördüklerinde düşünmeden şut atmalarını söyledi. Ankaragücü mücadelesinde frikikten müthiş bir gole imza atan Baker, duran topların yine sahibi olacak.



