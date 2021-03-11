Trabzonspor'da Abdullah Avcı, gençleri takibe aldı

Gelecek sezon planlamalarına şimdiden başlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, genç isimleri yakın takibe aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı, gençleri takibe aldı
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11 Mart 2021 10:25
Trabzonspor'da gelecek sezon planlamalarına şimdiden başlayan ve Alanyaspor maçının hemen ardından bu durumun sinyallerini veren teknik direktör Abdullah Avcı, genç isimleri yakın takibe aldı.

Geldiği günden bu yana altyapıyla sıkı bir şekilde iletişimde olan tecrübeli hoca, gelecek sezon şans vermeyi planladığı isimleri bu sezondan itibaren A takıma iyice ısındıracak.

Öte yandan Avcı, farklı takımlara kiraladıkları öğrencileri için de sık sık raporlar alıyor.



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