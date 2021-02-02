Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın durumu açıklandı!

Süper Kupa Finali'ndeki sakatlığı nükseden Abdulkadir Parmak'ın durumu bugünkü MR'da netleşti.

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Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın durumu açıklandı!
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02 Şubat 2021 19:32
Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak'ın sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edildi.

Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavililerin internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR neticesinde sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.



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