Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın durumu açıklandı!

Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak'ın sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edildi.
Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavililerin internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR neticesinde sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.
Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavililerin internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR neticesinde sol arka adalesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.