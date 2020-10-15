Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak yine idmana katılmadı

Milli arada sakatlık problemini atlatan Abdulkadir Parmak, hafta başından beri antrenmanlara çıkmıyor.



Başarılı orta sahanın temaslı olduğu bir kişinin koronavirüs testi pozitif sonuçlandığı için Abdulkadir'in de filyasyon sürecinde olduğu öğrenildi. Kendisini izole eden başarılı futbolcunun kesin durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Eğer Abdulkadir Başakşehir maçına yetişemezse, Flavio da cezalı olduğu için eldeki tek orijinal orta saha Baker kalacak.



