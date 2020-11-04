Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak müjdesi!

Süper Lig'in ilk 7 haftasında 5 puan toplayan ve beklentilerin çok uzağında kalan bordo-mavili takımda Teknik Direktör Eddie Newton'ın görevine son verilmişti. Yeni hocanın netleşmemesinin ardından Karadeniz ekibinde tecrübeli isimlerin Aytemiz Alanyaspor maçında daha fazla sorumluluk alacağı öğrenildi.



Özellikle Kasımpaşa maçının son 15 dakikasında şans bulan Abdülkadir Parmak, uzun süredir forma giyemeyen Caleb Ekuban ve Newton döneminde birçok karşılaşmada yedek kulübesinde oturtulan Joao Pereira'nın bu kez ilk on birde sahaya çıkacağı öğrenildi.



Bu üç ismin geri dönüşüyle takımda birçok şey değişecek. Ekuban'ın sahaya çıkmasıyla hem Nwakaeme'nin hem de Afobe'nin yükü hafifleyecek. Kamil Ahmet Çörekçi'ye göre orta alanda daha çok tecrübeye sahip olan Abdülkadir Parmak'ın dönüşüyle defans biraz daha rahatlayacak. Sağ kanattan yaptığı çıkışlarla takımın adeta ateşleyici gücü olan Pereira'nın formasını almasıyla da bordo-mavili takım daha rahat pozisyon bulabilecek.



