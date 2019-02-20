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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'e terapi

Sergilediği performansla Avrupa devlerinin takibine giren Abdülkadir Ömür'de sezonun ikinci yarısında durgunluk yaşıyor.

Kaynak: Fotomaç
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'e terapi
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20 Şubat 2019 12:15
Gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan ve özellikle ilk yarının son haftasında Rizespor maçında fileleri 2 kez havalandırarak yıldızlaşan Abdülkadir Ömür, durgunluk yaşıyor.

Alanya maçında sahada kaldığı süre boyunca rakip kaleye yalnızca 1 şut çekerken, tam 8 ikili mücadele kaybeden 19 yaşındaki oyuncu ile Ünal Karaman'ın özel görüştüğü belirtildi. 52 yaşındaki hocanın, "Toparlan artık" dediği belirtildi.

Abdülkadir, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor formasını 21 maçta terletip 2 gol ve 5 asistlik bir performans ortaya koymuştu.

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