Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku

Abdullah Avcı ile yükselişe geçen ve son olarak Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'a bir kötü haber geldi.



Trabzonspor'da Konyaspor maçında sakatlanarak sedyeyle kenara gelen ve hastaneye kaldırılan Abdülkadir Ömür'de kırık tespit edildi. Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün Konyaspor maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde lateral malleolde kırık oluşmuştur." ifadelerini kullandı.



21 yaşındaki oyuncunun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı ve bu sezon oynama ihtimalinin de düşük olduğu belirtildi.





AHMET AĞAOĞLU: "ÇOK ÜZÜCÜ"



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, Abdülkadür için, "Maalesef kırık var, çok üzücü. Abdülkadir'in şanssızlığı, geçen sene menisküs ameliyatı oldu, 5-6 ay sahalardan uzak kaldı. Şu anda da çok iyi gözükmüyor, sıkıntılı." dedi.



SERKAN ASAN: "GALİBİYETİ ONA ARMAĞAN EDİYORUZ"



Trabzonspor'un yükselişe geçen isimlerinden Serkan Asan da galibiyeti Abdülkadir Ömür'e hediye ettiklerini söyledi: " Abdüş'üm çok kötü bir sakatlık yaşadı, bu galibiyeti ona armağan ediyoruz. Bir nebze olsun yüzünü güldürdüysek ne mutlu. Maç hakkında fazla konuşmak istemiyorum, inşallah çok önemli bir durumu yoktur."



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