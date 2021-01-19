Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku

Abdullah Avcı ile yükselişe geçen ve son olarak Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'a bir kötü haber geldi.
Trabzonspor'da Konyaspor maçında sakatlanarak sedyeyle kenara gelen ve hastaneye kaldırılan Abdülkadir Ömür'de kırık tespit edildi. Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün Konyaspor maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde lateral malleolde kırık oluşmuştur." ifadelerini kullandı.
21 yaşındaki oyuncunun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı ve bu sezon oynama ihtimalinin de düşük olduğu belirtildi.
AHMET AĞAOĞLU: "ÇOK ÜZÜCÜ"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, Abdülkadür için, "Maalesef kırık var, çok üzücü. Abdülkadir'in şanssızlığı, geçen sene menisküs ameliyatı oldu, 5-6 ay sahalardan uzak kaldı. Şu anda da çok iyi gözükmüyor, sıkıntılı." dedi.
SERKAN ASAN: "GALİBİYETİ ONA ARMAĞAN EDİYORUZ"
Trabzonspor'un yükselişe geçen isimlerinden Serkan Asan da galibiyeti Abdülkadir Ömür'e hediye ettiklerini söyledi: "Abdüş'üm çok kötü bir sakatlık yaşadı, bu galibiyeti ona armağan ediyoruz. Bir nebze olsun yüzünü güldürdüysek ne mutlu. Maç hakkında fazla konuşmak istemiyorum, inşallah çok önemli bir durumu yoktur."
FLAVIO: "ABDÜLKADİR'İ BÖYLE KAYBETMEK ÜZÜCÜ"
Karşılaşmada ağları sarsan isimlerden Flavio, "Maçtan bahsetmek için doğru zaman değil, soyunma odasında büyük hüzün vardı. Galibiyet sonrası bile konuşamadık. Abdülkadir bizim için çok değerli, onu böyle ağır bir sakatlıkla kaybetmek üzücü. Onun her zaman yanındayız ve yanında olacağız. Umuyoruz ki en kısa zamanda tekrar bizimle olacak." mesajını verdi.
DJANINY: "BİZİ DERİNDEN ETKİLEDİ"
Trabzonspor'un golcüsü Djaniny ise, "Abdülkadir bizim için çok değerli bir takım arkadaşı. Onun sakatlığı bizi derinden etkiledi, takımda çok hüzünlü bir ortam var." dedi.
Trabzonspor'da Konyaspor maçında sakatlanarak sedyeyle kenara gelen ve hastaneye kaldırılan Abdülkadir Ömür'de kırık tespit edildi. Kulüp doktoru Hakan Çelik, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün Konyaspor maçında aldığı darbe sonucu sağ ayak bileğinde lateral malleolde kırık oluşmuştur." ifadelerini kullandı.
21 yaşındaki oyuncunun en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı ve bu sezon oynama ihtimalinin de düşük olduğu belirtildi.
AHMET AĞAOĞLU: "ÇOK ÜZÜCÜ"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, Abdülkadür için, "Maalesef kırık var, çok üzücü. Abdülkadir'in şanssızlığı, geçen sene menisküs ameliyatı oldu, 5-6 ay sahalardan uzak kaldı. Şu anda da çok iyi gözükmüyor, sıkıntılı." dedi.
SERKAN ASAN: "GALİBİYETİ ONA ARMAĞAN EDİYORUZ"
Trabzonspor'un yükselişe geçen isimlerinden Serkan Asan da galibiyeti Abdülkadir Ömür'e hediye ettiklerini söyledi: "Abdüş'üm çok kötü bir sakatlık yaşadı, bu galibiyeti ona armağan ediyoruz. Bir nebze olsun yüzünü güldürdüysek ne mutlu. Maç hakkında fazla konuşmak istemiyorum, inşallah çok önemli bir durumu yoktur."
FLAVIO: "ABDÜLKADİR'İ BÖYLE KAYBETMEK ÜZÜCÜ"
Karşılaşmada ağları sarsan isimlerden Flavio, "Maçtan bahsetmek için doğru zaman değil, soyunma odasında büyük hüzün vardı. Galibiyet sonrası bile konuşamadık. Abdülkadir bizim için çok değerli, onu böyle ağır bir sakatlıkla kaybetmek üzücü. Onun her zaman yanındayız ve yanında olacağız. Umuyoruz ki en kısa zamanda tekrar bizimle olacak." mesajını verdi.
DJANINY: "BİZİ DERİNDEN ETKİLEDİ"
Trabzonspor'un golcüsü Djaniny ise, "Abdülkadir bizim için çok değerli bir takım arkadaşı. Onun sakatlığı bizi derinden etkiledi, takımda çok hüzünlü bir ortam var." dedi.