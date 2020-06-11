Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sevinci

Ağustos ayındaki AEK maçında dizinden sakatlanan ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür'e, lige verilen 3 aylık ara çok iyi geldi. Dizinden geçirdiği ameliyat sonrası tedavi süreci bittikten sonra formasına kavuşan genç yıldız, tam olarak maç eksiğini kapatamadan oynamaya başlamıştı.Bu nedenle zaman zaman fiziksel olarak sıkıntılar çeken Abdülkadir, pandemi nedeniyle yaşanan süreçte kendini tamamen toparladı. Ekstra çalışmalar yapıp güçlenen, idmanlarda fırtına gibi esen Bordo- Mavili takımın önemli ismi, kalan 8 haftayı sabırsızlıkla bekliyor.Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Hüseyin Çimşir'in çok güvendiği Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda en büyük kozlarından biri olacak. Bir sürpriz yaşanmazsa, 20 yaşındaki yıldız Göztepe karşılaşmasında ilk 11'de görev yapacak.