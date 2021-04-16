Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür müjdesi

Süper Lig'de Hatayspor'u ağırlayacak Trabzonspor'da 3 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıktan dönen Abdülkadir Ömür ise maç kadrosuna alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Abone Ol
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür müjdesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Nisan 2021 15:11
Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Son 3 maçından beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, rakibini yenerek hem galibiyet özlemine son vermeyi hem de çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Karadeniz ekibi, ligde 58 puanla 4. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Yunus Mallı ve Anders Trondsen ile kart cezalısı Vitor Hugo, takımda yer alamayacak.

Bordo-mavili takımda sakatlığını atlatan Abdülkadir Ömür, Hatayspor maçının kadrosuna alındı.

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.