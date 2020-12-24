Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür için kritik bekleyiş

Trabzonspor'da Kovid-19 test sonucu pozitif çıktığı için son iki lig maçında takımdan ayrı kalan Abdülkadir Ömür'ün 10 günlük karantina süreci yarın sona eriyor.Oyuncunun bugün son bir kez daha teste gireceği ve çıkacak sonuca göre takıma dahil edilip edilmeyeceğinin netlik kazanacağı belirtildi. Yedek kulübesinde son dönemde sorunlar yaşayan Abdullah Avcı da gelecek test sonucunu merakla bekliyor.Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 6 lig maçında kalesinde sadece iki gol gören Trabzonspor, bu süreçte Avrupa'nın da en az gol yiyen ekipleri arasına girdi. Son bir ayda çıktığı bu altı mücadelede Sivasspor ve Rizespor'dan birer gol yiyen bordo-mavili takım, maç başına 0,33 gibi düşük bir gol yeme ortalamasına ulaştı. Son bir aylık karneler içerisinde Avrupa'nın 10 büyük liginde yer alan 183 kulüp arasında gol yememe başarısı en iyi 5. takım durumuna gelen Fırtına, sadece Manchester City, Club Brugge, Celta Vigo ve Krasnodar'a geçildi.Avcı yönetiminde gol yeme performansı gelişim gösteren Trabzon, Avcı öncesi 8 maçta 15 gol yerken, Avcı ile kalesinde 6 maçta 2 gol gördü. Maç başına gol yeme ortalamasını 1,87'den 0,33'e indiren Karadeniz ekibi, ortalamayı neredeyse 6'da 1'e düştü. Takım savunması üzerine çalıştıklarını sıklıkla dile getiren Avcı ile Trabzonspor artık daha az pozisyon veriyor.