Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür dönüyor

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür sahalara dönüş hazırlığında...
29 Ağustos 2019'da UEFA Avrupa Ligi'nde AEK ile oynanan eleme turu maçında menisküsü yırtılan 20 yaşındaki oyuncu, o tarihten bu yana görev yapamadı.
4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan genç oyuncu yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. Yoğun bir şekilde tedavisine devam edilen Abdülkadir'in 2 hafta sonra çalışmalara başlaması ve Mart ayında sahalara geri dönmesi bekleniyor. Milli oyuncu da dönüş tarihini daha da geriye çekmek adına yoğun çaba sarfediyor.
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29 Ağustos 2019'da UEFA Avrupa Ligi'nde AEK ile oynanan eleme turu maçında menisküsü yırtılan 20 yaşındaki oyuncu, o tarihten bu yana görev yapamadı.
4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan genç oyuncu yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. Yoğun bir şekilde tedavisine devam edilen Abdülkadir'in 2 hafta sonra çalışmalara başlaması ve Mart ayında sahalara geri dönmesi bekleniyor. Milli oyuncu da dönüş tarihini daha da geriye çekmek adına yoğun çaba sarfediyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın