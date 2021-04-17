Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür 14 hafta sonra döndü

Trabzonspor'da ligin 19. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür, tedavisinin ardından ilk kez maç kadrosuna alındı.
Yaklaşık 3 ayda tedavisi tamamlanan bordo-mavili futbolcu, ligde 14 maç aradan sonra kadroya dahil edildi.
Öte yandan, 25. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyen ve ardından antrenmanda sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi de 8 maç sonra kadroda yer buldu.
- Serkan Asan ilk 11'de
Teknik direktör Abdullah Avcı, uzun süredir yedek kulübesinde oturttuğu Serkan Asan'a ilk 11'de şans tanıdı.
Bordo-mavili takımın alt yapısında yetişen genç oyuncu, ligin 29. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının ardından 5 hafta aradan sonra görev yaptı.
Yaklaşık 3 ayda tedavisi tamamlanan bordo-mavili futbolcu, ligde 14 maç aradan sonra kadroya dahil edildi.
Öte yandan, 25. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyen ve ardından antrenmanda sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi de 8 maç sonra kadroda yer buldu.
- Serkan Asan ilk 11'de
Teknik direktör Abdullah Avcı, uzun süredir yedek kulübesinde oturttuğu Serkan Asan'a ilk 11'de şans tanıdı.
Bordo-mavili takımın alt yapısında yetişen genç oyuncu, ligin 29. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının ardından 5 hafta aradan sonra görev yaptı.