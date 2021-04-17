Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür 14 hafta sonra döndü

Trabzonspor'da sakatlıktan kurtulan Abdülkadir Ömür uzun bir aranın ardından maç kadrosunda yer aldı.

Haber; AA
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Trabzonspor'da Abdulkadir Ömür 14 hafta sonra döndü
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17 Nisan 2021 16:36
Abdülkadir Ömür
Abdülkadir Ömür
Trabzonspor
Trabzonspor'da ligin 19. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür, tedavisinin ardından ilk kez maç kadrosuna alındı.

Yaklaşık 3 ayda tedavisi tamamlanan bordo-mavili futbolcu, ligde 14 maç aradan sonra kadroya dahil edildi.

Öte yandan, 25. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyen ve ardından antrenmanda sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi de 8 maç sonra kadroda yer buldu.

- Serkan Asan ilk 11'de

Teknik direktör Abdullah Avcı, uzun süredir yedek kulübesinde oturttuğu Serkan Asan'a ilk 11'de şans tanıdı.

Bordo-mavili takımın alt yapısında yetişen genç oyuncu, ligin 29. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının ardından 5 hafta aradan sonra görev yaptı.





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