Trabzonspor'da 8 haftanın planı hazır

Koronavirüs nedeniyle lige verilen zorunlu arada hazırlıkların başlaması sonrası takımın gösterdiği performans Trabzonspor teknik heyetini fazlasıyla memnun etti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ise şampiyonluk hedefini 4 temel ilke üzerine kurdu:Bordo-mavililerin antrenmanlarda, savunmadan başlayacak şekilde hızlı atak organizasyonları geliştirmeye çalıştığı gözlemlendi. Çimşir, hücumculardan da geriye gelerek topu ileriye taşımalarını istedi. Genç hoca, dinamik orta saha ile baskı kurup, oyunu rakip sahaya yıkarak sonuca gitmeyi hedefliyor.Trabzonspor, ligin kalan haftalarında topu daha fazla kontrol ederek, karşı takıma kendi oyun anlayışını kabul ettirmeye çalışacak. Bu aşamada, teknik seviyesi yüksek isimler daha fazla sorumluluk alarak organizasyonun şekillenmesini sağlayacak.Bordo-mavililerde kilit kelimelerden birisi de "Hırs" olacak. Bu konuda Çimşir'in bir sıkıntısı yok. Çünkü idmanlarda forma rekabeti üst seviyede. Antrenmanlar adeta maç havasında geçiyor. Bu durum teknik heyetin yüzünü güldürüyor.Trabzonspor, lige adeta yenilenmiş gibi girecek. Arada ameliyat olan Ndiaye ile sakatlığı bulunan Sörloth tamamen iyileşerek form tuttu. Lige verilen ara öncesi yorgunluk belirtileri gösteren Nwakaeme de bu sürede dinlenme fırsatı buldu. Salgın öncesi sakatlıktan çıkan Abdülkadir Ömür ve Ekuban da bordo-mavili takımın en önemli kazanımları arasında yer aldı. Teknik heyet ile yönetim bu beş futbolcuya yeni transfer gözüyle bakıyor ve kalan haftalarda takıma büyük katkı