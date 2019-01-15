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Trabzonspor'da 60 milyonluk hayal kırıklığı

Trabzonspor'da büyük hayal kırıklığı! 5 milyon Euro bonservis ödendi... 1.5 milyon Euro imaj parasıyla beraber 1.5 yılda 3.3 milyon Euro aldı... Maç başına paralar dahil Trabzonspor'a 60 milyon liraya mal oldu.

Kaynak: Takvim
Trabzonspor'da 60 milyonluk hayal kırıklığı
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15 Ocak 2019 09:36
Trabzonspor'un Parma'ya sattığı Kucka düş kırıklığı yaşattı. Karadeniz kulübünde yeniden yapılanma adı altında geçen sezon 5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek Milan'dan transfer edilen Juraj Kucka'ya geldiğinde 1.5 milyon Euro imaj parası da verildi. Yılda 2.250 milyon Euro kazanan Kucka'ya 1.5 yıllık süre içinde 3.3 milyon Euro ödendi. Böylece Slovak yıldız için maç başına aldığı ücretlerle birlikte kasadan 9.8 milyon Euro (60 milyon lira) çıktı. Bordo- Mavililer, Parma'ya bu oyuncuyu 3 milyon Euro'ya satınca Kucka'nın maliyeti 6.8 milyon Euro (42 milyon lira) oldu. Bordo-Mavili forma ile 36 maçta forma giyen Kucka ve 3 gol 7 asistlik performans sergiledi.

"DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

Öte yandan dün İtalya'ya giden Slovak oyuncu Parma için sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2.5 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. Trabzonspor Kulübü'nün bu transferden kasasına 3 milyon Euro bonservis bedeli koyması bekleniyor. Juraj Kucka, "İtalya'ya yeniden döndüğüm için mutluyum. Parma ilginç bir fırsattı benim için. İki ya da 3 hafta içinde anlaştık. Yeni takımımda başarılı olmak istiyorum" ifadesini kullandı.

VASATI GEÇEMEDİ

Kucka Trabzonspor'da beklenenin çok altında kalırken kendisi için yapılan yatırımın karşılığını veremedi..

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