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Trabzonspor'da 6 imza birden

Trabzonspor, altyapısından yetiştirdiği 6 oyuncu ile resmi sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA
Trabzonspor'da 6 imza birden
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05 Temmuz 2018 12:50
Trabzonspor'un altyapıda yetişen 6 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladığı bildirildi.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, altyapıda yetişen 6 oyuncunun bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle kendilerini profesyonel yapan sözleşmelere imza attığı belirtildi.

Açıklamada, "Asbaşkanımız Hayrettin Hacısalihoğlu ve Futbol Şube Sorumlumuz Haluk Şahin'in de yer aldığı törende Behlül Aydın, Kerem Baykuş, Serkan Asan, Safa Kınalı, Furkan Ödemiş ve Tayyip Ebrar Cumur da beşer yıllık sözleşme imzaladılar. Hacısalihoğlu ve Şahin, imzaların ardından futbolcularımızı tebrik ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan açıklamada, oyuncuların imza töreni sonrası Genel Koordinatör Özkan Sümer ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdikleri de kaydedildi.

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