Trabzonspor'da 4 imza geliyor

Trabzonspor, sözleşmesinin sonunda olan futbolculara bir bir imza attırmak için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'da 4 imza geliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2020 13:59
Trabzonspor'da sözleşmesi bitecek olan oyuncular ile görüşmeler olumlu yönde devam ediyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nın Trabzon'a gelmesiyle hız kazanan trafikte ilk olarak kaptan Jose Sosa'ya yapılan teklifin bonuslarla 2.2 milyon euro seviyesine yükseltildiği haberleri gelmişti.

Filip Novak, Joao Pereira ve Hosseini'nin menajerlerine de yeni teklifler iletilecek.

Dört oyuncunun da takımda tutulması planlanıyor. Ndiaye için ise Stoke City'nin tutumuna göre hareket edilecek.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için