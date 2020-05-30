Trabzonspor'da 4 imza geliyor

Trabzonspor'da sözleşmesi bitecek olan oyuncular ile görüşmeler olumlu yönde devam ediyor.Başkan Ahmet Ağaoğlu'nın Trabzon'a gelmesiyle hız kazanan trafikte ilk olarak kaptan Jose Sosa'ya yapılan teklifin bonuslarla 2.2 milyon euro seviyesine yükseltildiği haberleri gelmişti.Filip Novak, Joao Pereira ve Hosseini'nin menajerlerine de yeni teklifler iletilecek.Dört oyuncunun da takımda tutulması planlanıyor. Ndiaye için ise Stoke City'nin tutumuna göre hareket edilecek.