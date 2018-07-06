  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Trezeguet transfer için yönetimin de karşısında
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!
  •  
    Cocu BÜYÜK söz verdi! 'Taraftarları coşturacak'

Trabzonspor'da '30 milyon TL' seferberliği

Bordo-mavililer, Ersun Yanal, Aykut Demir ve Özer Hurmacı'ya ödenmesi gereken 30 milyon tl için kaynak arayışına başladı.

Kaynak: DHA
Trabzonspor'da '30 milyon TL' seferberliği
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2018 13:48
Yeni sezon öncesi lisans çıkarabilmesi için 15 gün içerisinde 30 milyon TL'lik ödeme yapması gereken Trabzonspor'da yönetim bu ödemeyi gerçekleştirmek için harekete geçti.

Trabzonspor'da göreve geldikleri günden itibaren ciddi bir ekonomik yük ile karşı karşıya kalan başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin, 15 gün içerisinde kulübün kısa vadeli borçlarından 30 milyon TL'lik bir ödeme daha yapması gerekiyor. Geçmiş dönemlerde sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesinden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunan Ersun Yanal, Aykut Demir, Erkan Zengin, Özer Hurmacı ve Mehmet Ekici'nin alacaklarını kapsayan 30 milyon TL'lik ödeme için yönetimin kaynak arayışına girdiği, kısa süre içerisinde de bu ödemeyi gerçekleştirecekleri kaydedildi.

HACISALİHOĞLU: "GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ALAMADIK"
Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu da alacakları bulunan Ersun Yanal, Aykut Demir ve Özer Hurmacı ile görüştükleri belirterek, "Bu isimlerle alacakları konusunda görüştük. Üçünden de olumlu cevap alamadık. Yeniden görüşmeler sürüyor" dedi.

11 GÜNDÜR KAMPA KATILMAYAN ESTEBAN DÖNÜYOR
26 Haziran'da yeni sezon hazırlıklarına katılması gereken ancak 11 gündür izinsiz olarak kampa katılmayan kaleci Esteban Alvarado ile ilgili de konuşan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Oyuncu ile görüştük, işleri, hastalığı olduğunu söyledi. Cumartesi günü takımın kampına katılacakmış. Sözleşmesi devam eden bir oyuncumuz ama bir teklif getirirse değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için