Trabzonspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kadro dışı bırakıldı.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı
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17 Aralık 2020 17:43
Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate, "performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı" kadro dışı bırakıldı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir." ifadeleri yer aldı.




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