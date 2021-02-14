Trabzonspor'da 3 maçtır kahraman Bakasetas

Transfer dediğin böyle olur... Denizli ve Ye ni Malatya'nın ardından zorlu Gaziantep FK karşılamasında da kilidi açan Anastasios Bakasetas, üst üste çıktığı 3 maçta gol attı, Fırtına'yı yine zafere taşıdı.

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Trabzonspor'da 3 maçtır kahraman Bakasetas
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14 Şubat 2021 12:43
Alanyaspor'dan 3 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Bakasetas, Trabzonspor'un son yıllardaki en iyi devre arası transferi oldu.

Takıma katıldıktan sadece 1 gün sonra Beşiktaş derbisinde kadroda yer alan ve sonradan oyuna giren Yunan yıldız, 3 maçtır ise 11'd e ve 3 maçtır gol atıyor...

1-0'lık Denizlispor mücadelesinde siftah yapan Bakasetas, geçen haftaki Malatyaspor karşılaşmasında yine kilidi açan isimdi. 27 yaşındaki 10 numara dün de galibiyeti getirdi.

Kendi hazırladığı pozisyonun devamında, Flavio'nun müthiş asistiyle topu ağlara gönderen Bakasetas, Süper Lig'de ilk kez art arda 3 maçta gol sevinci yaşadı.



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