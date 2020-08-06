Trabzonspor'da 3 ayrılık birden açıklandı

Trabzonspor Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada 3 oyuncu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
Trabzonspor'da 3 ayrılık birden açıklandı
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06 Ağustos 2020 20:04
Trabzonspor, takımdan ayrılan 3 oyuncuyu açıkladı ve gelecek dönemlerde başarılar diledi. 

Kiralık sözleşmesi biten Manoel Messias ve Badou Ndiaye kulüplerine geri dönerken, sözleşmesi biten Filip Novak ise Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. 

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

"Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias'a kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz."

 
 



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