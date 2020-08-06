Trabzonspor'da 3 ayrılık birden açıklandı

Trabzonspor, takımdan ayrılan 3 oyuncuyu açıkladı ve gelecek dönemlerde başarılar diledi.Kiralık sözleşmesi biten Manoel Messias ve Badou Ndiaye kulüplerine geri dönerken, sözleşmesi biten Filip Novak ise Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı."Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias'a kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz."