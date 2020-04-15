Trabzonspor'da 2021 rahat, 2022 kritik

Trabzonsporbüyük kulüpler arasında kadro planlamasında hem ekonomik hem de tedbirli ekiplerden. Bu sezon sonunda mukavelesi sona erecek isimlerden Sosa ve Novak ile prensip anlaşmasına varan Trabzonspor yönetimi, Pereira, Manuel da Costa, Manoel, Ndiaye, Bilal Başacıkoğlu ve Majid Hosseini konusunda sezon sonunu bekliyor.2021 ise en rahat dönemlerden. Çünkü sadece (biri kiralık) dört oyuncunun sözleşmesi bitiyor.O isimler de Kamil Ahmet, Guilherme, Sörloth ve Campi. Bunlardan Sörloth'un bonservisinin alınıp yüksek bir rakama satılması en güçlü ihtimal. Gelelim 2022'ye. İşte o yıl Nwakaeme, Ekuban, Doğan, Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Erce, Abdürrahim, Atakan, Yusuf Sarı ve Salih gibi isimlerin mukavelesi sona eriyor. Yönetimin o tarihi beklemeden sözleşme uzatması bekleniyor.