Trabzonspor'da 2 transfer için 4 aday!

Hafta içinde İngiltere'den Benik Afobe ve Lewis Baker'i getiren Trabzonspor'da yeni hafta da hareketli geçecek.



Yönetim, stoper işini artık çözmek istiyor. Limiti artırmak adına Bankalar Birliği ile görüşmelere devam eden, Sörloth'un satışından da kasaya yaklaşık 12 milyon Euro koyacak olan Karadeniz ekibi, 2 stoper birden alacak. Gündemdeki 1 numaralı savunmacı: Erik Sviatchenko.



Midtjylland'ın 28 yaşındaki kaptanı için Danimarka kulübüyle kıran kırana pazarlıklar var. Son maçta kadroya alınmadı 2 yıllık sözleşmesi olan Sviatchenko, flaş bir şekilde Midtjylland'ın dün ligde oynadığı Lyngby maçının kadrosuna alınmadı. Herhangi bir sakatlığı bulunmamasına rağmen kaptanın takımda olmaması, transfer iddialarını iyice güçlendirdi. İlk pazarlıklarda 2 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli talep eden Danimarka ekibi ikna edilmeye çalışılıyor. 1.85'lik Sviatchenko, alınması halinde Trabzonspor'un yeni lideri olacak.



Yeni aday Ndagjui



Bordo-Mavililer'de radara yeni bir savunmacı takıldı: Ngadeu Ngadjui. 29 yaşındaki Kamerunlu oyuncu, Belçika'da Gent forması giyiyor. Kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunan milli futbolcu 1.90 boyunda. Fırtına, şartların oluşması halinde kiralık olarak bu işi bitirebilir. Yönetim, hafta içinde ciddi şekilde nabız yoklayacak.



Osorio haber bekliyor



Geçen sezonu Zenit'te geçirdikten sonra Porto'ya geri dönen Yordan Osorio, Trabzonspor'dan haber bekliyor. 26 yaşındaki Venezuelalı stoper, Porto tarafından kadroda düşünülmüyor. Portekiz ekibi, Osorio'yu kiralamaya sıcak. Bordo-Mavililer ise 1.86'lık savunmacıyı şimdilik yedekte tutuyor.



Sol stopere Hugo



Hem teknik heyet hem de yönetim, sol stoper olarak Vitor Hugo'yu çok istiyor. Daha önce Beşiktaş'ın kapısından dönen Brezilyalı yıldız, bu sezon Palmeiras'ta yerini kaybetti ve pek çok maçta yedek kaldı. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle masada. Görüşmeler sürüyor.



