Trabzonspor'da 18 milyonluk doping!

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yeni yönetim kesenin ağzıın açtı. Bordo-Mavili yönetimin bu hafta içerisinde oyunculara toplam 8 milyon 500 bin TL'lik ödeme yapması, ayrıca personelin de maaşını yatırması, Süper Lig'de oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi moralleri düzeltti. Futbolcular da yönetime teşekkür etti.Ödemelerin geç yapılması nedeniyle kulübe ihtar çeken ve 30 Nisan'a kadar ödemelerin yapılmasını talep eden yabancı oyuncular, ödemeden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.Öte yandan Karadeniz Fırtınası'nda yönetimin 15 Mayıs tarihine kadar oyunculara bir ödeme daha yapmayı planladığı, bu kez rakamın 10 milyon TL seviyelerinde olacağı ifade edildi.Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetimin, yapılan ödemeler sonrası teknik ekip ve futbolculardan Avrupa kupalarına katılma sözü aldığı öğrenildi. Futbolcular, ligi 5. bitireceklerini söylediler..