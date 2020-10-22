Trabzonspor'da 17'lik Kaan, alkış aldı!

Trabzonspor, dünkü çalışmasında genç kaleci Kağan Moradaoğlu başarılı kurtarışlar yaptı.
Kaleci anternörü Metin Aktaş; Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut ve Kağan Moradaoğlu'nu antrenman boyunca çok zorladı.
En iyi kurtarışları 17 yaşındaki Kağan yaptı. Başta Uğurcan olmak üzere ağabeyleri onu tebrik etti.
Kaleci anternörü Metin Aktaş; Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut ve Kağan Moradaoğlu'nu antrenman boyunca çok zorladı.
En iyi kurtarışları 17 yaşındaki Kağan yaptı. Başta Uğurcan olmak üzere ağabeyleri onu tebrik etti.