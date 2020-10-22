Trabzonspor'da 17'lik Kaan, alkış aldı!

Trabzonspor, dünkü çalışmasında genç kaleci Kağan Moradaoğlu başarılı kurtarışlar yaptı.



Kaleci anternörü Metin Aktaş; Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut ve Kağan Moradaoğlu'nu antrenman boyunca çok zorladı.



En iyi kurtarışları 17 yaşındaki Kağan yaptı. Başta Uğurcan olmak üzere ağabeyleri onu tebrik etti.



