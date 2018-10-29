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Trabzonspor'a Yusuf'tan kötü haber!

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın sakatlığına dair bordo-mavili ekipten resmi açıklama geldi.

Trabzonspor'a Yusuf'tan kötü haber!
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29 Ekim 2018 12:08
Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'nın sakatlığına dair bordo-mavili kulüpten resmi açıklama geldi. 

İşte Kulüpten yapılan o açıklama;

Kulüp doktorumuz Hakan Bozdoğan, oyuncumuz Yusuf Yazıcı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Takımımızın Antalyaspor ile oynadığı maç sonrası Yusuf Yazıcı'nın şikayeti üzerine gerekli tetkikleri yaptıklarını belirten Bozdoğan, "Oyuncumuza yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sol kalça kasında (M. Obturator Externus) ikinci derece yaralanma tespit etmiş bulunmaktayız. Tedavisine hemen başlanan Yusuf'un yaklaşık olarak 2-3 hafta takımdan ayrı kalmasını öngörüyoruz" dedi.

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