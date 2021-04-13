Türk futbolu ve Trabzonspor adına 6 Ağustos 2019'da önemli bir transfer gerçekleşmişti.



Bordo mavililerin altyapısından yetişen, Lille Kulübü'ne satışı sonrası Karadeniz ekibine bonus artı bonservis bedeli olarak 17,5 milyon avro kazandıran Yusuf Yazıcı yine kazandıracak. Hem de öyle böyle bir rakam da değil.



Adı İngiliz ekibi Arsenal ile anılan millî değer için telaffuz edilen bonservis bedeli 60 milyon avro civarında.



TRABZONSPOR'A 12.5 MİLYON EURO



Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Arsenal, Yazıcı'yı sezon sonunda kadrosuna katmakta kararlı.



Eğer, yıldız isim 60 milyon avroya satılırsa Lille Kulübü, anlaşma gereği 20'lik payı Trabzonspor'a vermek zorunda. Ki, bu da 12 milyon avro demek. Hatırlanacağı gibi Yusuf, 16,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında satılmış, bir sezonda 25 maç oynadığı için 1 milyon avro bonus alınmış ve ayrıca Edgar le de bonservisiyle gelmişti.



