Trabzonspor'a yeni Sosa; Enzo Perez

Transfer dönemimin başlamasıyla birlikte son dakika haberleri de peş peşe geliyor. Orta sahaya bir takım içi lideri arayan Trabzonspor'da hedef Arjantinli Enzo Perez! Geçen sezon Jose Sosa'nın görevini üstlenecek bir oyuncu arayan bordo mavililerde Berat Özdemir'in ardından Enzo Perez de gündeme geldi. Oyuncunun kulübü ve kendisiyle pazarlıklar sürüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; cariverplate.com.ar
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Trabzonspor'a yeni Sosa; Enzo Perez
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05 Ocak 2021 14:10
Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son haftalarda kaçıran Trabzonspor, bu sezona iyi başlamadı. Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle başarılı sonuçlar alınırken son Karagümrük galibiyeti de moralleri yerine getirdi. Devre arasında takıma takviyeler yapacak Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri geliyor. Bordo-mavililerin hedefinde Enzo Perez var.

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Arjantinli yıldız Enzo Perez, daha önce Estudiantes, Benfica ve Valencia gibi kulüplerde forma giydi. Valencia'nın kaptanlığını da yapan Perez, yaşı dolayısıyla Arjantin dışına çıkmak istemese de Trabzonspor oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

River Plate takımında forma giyen Enzo Perez, transfer olursa geçen sezon Jose Sosa'nın Trabzonspor'da üstlendiği takım içi liderlik görevini üstlenecek.

DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇINDA İLK 11'DEYDİ!

2014 Dünya Kupası final maçında Arjantin milli takımının ilk 11'inde yer alan Enzo Perez, o maçta 86. dakikada yerini Fernando Gago'ya bırakmıştı.

Bu maçın kadrosunda şimdilerde Karagümrük forması giyen Lucas Biglia da vardı eğer Enzo Perez Trabzonspor'a transfer olursa eski takım arkadaşı Biglia ile rakip olacak.

 



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