Trabzonspor'a Victor Wanyama önerisi!

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor'a Victor Wanyama önerildi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Trabzonspor'a Victor Wanyama önerisi!
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22 Ocak 2021 11:36
Trabzonspor yönetimi Enzo Perez'den gelen haber üzerine alternatif isimlere yönelirken, menajerler ABD'de Montreal takımında forma giyen Victor Wanyama'yı Trabzonspor'a önerdi.

Kariyerinde Tottenham, Southampton ve Celtic gibi kulüplerde de forma giyen 29 yaşındaki defansif orta saha oyuncusunun araştırıldığı ve şartların uygun olması durumunda transfer listesine dahil edilebileceği öğrenildi.

Kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Kenyalı futbolcu, takımı ile 28 maça çıktı ve 2 gol attı.



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