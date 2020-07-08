Trabzonspor'a VAR ile 2 penaltı!

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'un evinde Antalyaspor'u konuk ettiği mücadelede ev sahibi ekip VAR incelemesi sonrasında 2 penaltı kazandı.Önce 13. dakikada gelen ortaya Sörloth'un vurduğu kafa vuruşunda, Veysel Sarı araya girdi. VAR kontrolünün ardından Veysel Sarı'nın ceza sahasında topa eliyle dokunduğu tespit edildi ve Trabzonspor'da topun başına gelen Jose Sosa ağları sarstı.41. dakikada ise ceza alanına hareketlenen Ekuban, Mukairu'nun yaptığı hareket sonrasında yerde kaldı. VAR kontrolünün ardından Paul Mukairu'nun ceza sahasında Caleb Ekuban'ın ayağına bastığı tespit edildi ve maçın hakemi bir kez daha beyaz noktayı gösterirken, Jose Sosa yine hata yapmadı ve ağları sarstı.Bu penaltılarla birlikte Trabzonspor, bu sezon 10. kez penaltıdan ağları sarstı ve Galatasaray ile birlikte bu sezon en çok penaltı golü bulan takım oldu.