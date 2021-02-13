Trabzonspor'a Uğurcan müjdesi

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ın Gaziantep FK maçında sahada olması bekleniyor

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Trabzonspor'a Uğurcan müjdesi
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13 Şubat 2021 10:37
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Gaziantep FK ile oynanacak olan karşılaşma öncesi son yapılan antrenmanda takımla çalıştı.

Kalça bölgesindeki ağrısı nedeniyle iki gündür idmanlara katılmayan 24 yaşındaki kalecinin kendisini iyi hissettiği ve teknik ekibin görev vermesi durumunda oynayabilecek durumda olduğu ifade edildi.


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