Trabzonspor'a transferde Alman rakip

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Bordo-Mavililer, Serdar Dursun transferi için kıran kırana bir pazarlık savaşı veriyor.



Uzun süredir gündeminde bulunan Serdar Dursun için uğraşan Trabzonspor Yönetimi, Darmstadt'a 500 bin Euro'luk bonservis bedeli önerdi. Ancak Mavi-Beyazlılar, 1 senelik daha kontratı bulunan Serdar için 1 milyon Euro talep etti. Hal böyle olunca görüşmeler çıkmaza girse de Karadeniz ekibi orta yol arayışlarını sürdürüyor.



İlk tercihi Türkiye



Eğer uygun şartlar oluşursa 28 yaşındaki golcü futbolcunun gelecek sezon Bordo-Mavili formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada Serdar için devrede olan Alman ekibi Hannover'in, yıldız oyuncu ile halen ilgilendiği belirtildi. Ancak Serdar'ın ilk tercihi Türkiye.



Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 36 maçta 19 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 da gol pası verdi.



