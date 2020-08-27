Trabzonspor'a skorer orta saha: Conor Hourihane

Trabzonspor, teknik direktör Eddie Newton'ın isteği doğrultusunda orta saha hattını güçlendirmek için harekete geçti.

Haber; Akşam
Trabzonspor'a skorer orta saha: Conor Hourihane
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ağustos 2020 10:39
Trabzonspor'a, son olarak menajerler aracılığıyla İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın İrlandalı oyuncusu Conor Hourihane'in önerildiği bildirildi.

Premier Lig temsilcisiyle 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncunun, Türkiye macerasına olumlu baktığı öğrenildi.

Skorer kimliği de dikkat çekiyor

Conor Hourihane, Aston Villa'da 5. sezonu içerisinde bulunuyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Aston Villa'dan önce; Barnsley, Plymouth Argyle, Ipswich Town ve Sunderland gibi kulüplerde de forma giymişti. Kulübünde geride bıraktığı 4 sezonda 145 karşılaşmada görev yapan Hourihane, takımına 28 gollük katkı sağlamıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için