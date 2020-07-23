Trabzonspor'a şampiyon stoper: Jemerson

Bu sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran Trabzonspor önümüzdeki yıl için şimdiden çalışmalara başladı. Hücumda sorun yaşamayan ve ligin en skorer takımı olan Bordo- Mavililer'de ilk hedef, savunmadaki problemi çözmek. 33 haftada kalesinde gördüğü 41 golle ilk 6 sırada bulunan takımlar arasında en çok gol yiyen takım olan Karadeniz ekibi bu sorunu stopere lider özellikli bir isim alarak çözmeyi planlıyor.



Olympiakos ile Lokomotiv de devrede



Bu doğrultuda arayışlarına başlayan Fırtına, Fransız devi Monaco ile sözleşmesi sona eren Jemerson'a gözünü dikti. Trabzonspor, 27 yaşındaki stoper için araştırmalara başladı.



2016'da Atletico Mineiro'dan 11 milyon Euro bedelle Kırmızı-Beyazlılar'a transfer olan Brezilyalı savunmacı ile Yunanistan şampiyonu Olympiakos ile Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'nın da ilgilendiği gelen haberler arasında.



Bu sezona kadar vazgeçilmezdi



Jemerson, Monaco'nun, PSG hegomonyasını yıkarak şampiyon olduğu 2016-2017 sezonunda tam 54 maçta forma giymişti.



Bir sonraki sezon 44, geçen sezon da 35 karşılaşmada görev yapan başarılı oyuncu, bu dönem gözden düştü. 15 maçta süre bulan Brezilyalı stoper sözleşmesinin sona ermesiyle bonservisini eline aldı.



