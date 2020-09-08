Trabzonspor'a Premier Lig'den 'Uçan Faslı'

26 yaşında 1.75 boyunda olan Sofiane Boufal, menajerler aracılığı ile bordo-mavililere önerildi. İngiltere'de Southampton formasını giyen Fransa doğumlu Faslı yıldız, sağ ve sol kanat bölgelerinin yanı sıra 10 numara mevkinde de görev yapıyor. Süratli futbolu nedeniyle 'Uçan Fas'lı" yakıştırması yapılan Boufal, geçtiğimiz sezon 25 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi

Transferde önceliği stoper ve ön libero mevkilerine veren Trabzonspor'a menajerler farklı bir bölge için flaş bir isim önerildi. İngiltere'de Southampton formasını giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Sofiane Boufal bordo-mavili kurmayların önüne konuldu. Süratli futbolu ve baş döndüren çalımlarıyla tanınan Boufal, sağ ve sol kanat dışında 10 numara bölgesinde de başarıyla oynuyor.

Geride kalan sezonun son 8 haftasında kadroya alınmayan Fransa doğumlu Fas'lı yıldız, bu nedenle Southampton'dan ayrılmak istiyor. Yeteneklerini ortaya çıkaracak bir takımın formasını giymek isteyen Sofiane Boufal'ın bu nedenle Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği ifade edildi. Kurmaylar 2021'de sözleşmesi bitecek olan Boufal'ı ilk etapta kiralamak istiyor. Göstereceği performansa göre de yeni kontrat planlanyor.

Yaş: 26

Uyruk: Fas / Fransa

Boy: 1,75 m

Ayak: Sağ

Mevki: Sol Kanat

Kulübü: Southampton



Kaynak: Karadeniz Gazete