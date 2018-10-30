Antalya deplasmanında son anda kadrodan çıkarılan Joao Pereira'nın önemli bir sorununun olmadığı, pazar günü ligde oynanacak olan Bursa maçında forma giyebileceği belirtildi.Isınma hareketleri sırasında rahatsızlandığı için Antalya maçına başlayamayan, yerine Zeki Yavru'nun 11'de forma giydiği Portekizli oyuncunun hafif gıda zehirlenmesi yaşadığı, sahadan çıktıktan sonra da mide bulantısı yaşadığı kaydedildi.34 yaşındaki sağ bek görev aldığı 9 maçta 4 asist yaptı.