  •  
    Toroğlu şampiyonlukta iddiayı verdi; "2 takım"
  •  
    "Beşiktaş'ta başkaldırı, bir meydan okuma var"
  •  
    Beşiktaş taraftarından Oğuzhan'a ŞOK tepki!
  •  
    F.Bahçe'nin YENİ hoca için gözünü diktiği liste
  •  
    Leo Jardim'e DEV teklif! İlk görüşmeyi yaptılar...

Trabzonspor'a Portekizli yıldızdan iyi haber geldi

Trabzonspor'un Portekizli savunmacısı Joao Pereira, Antalyaspor karşılaşması öncesinde mide bulantısı nedeniyle maç kadrosundan çıkmıştı. Bordo-mavili yetkililer, konu ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Trabzonspor'a Portekizli yıldızdan iyi haber geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ekim 2018 09:47
Antalya deplasmanında son anda kadrodan çıkarılan Joao Pereira'nın önemli bir sorununun olmadığı, pazar günü ligde oynanacak olan Bursa maçında forma giyebileceği belirtildi.

Isınma hareketleri sırasında rahatsızlandığı için Antalya maçına başlayamayan, yerine Zeki Yavru'nun 11'de forma giydiği Portekizli oyuncunun hafif gıda zehirlenmesi yaşadığı, sahadan çıktıktan sonra da mide bulantısı yaşadığı kaydedildi.

34 yaşındaki sağ bek görev aldığı 9 maçta 4 asist yaptı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için