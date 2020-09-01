Trabzonspor'a Oliver Burke transferinde kötü haber

Trabzonspor uzun süredir takip ettiği Oliver Burke transferinde bir türlü mutlu sona ulaşamadı.

Haber; Sabah
Trabzonspor'a Oliver Burke transferinde kötü haber
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01 Eylül 2020 09:33
Trabzonspor uzun süredir takip ettiği Oliver Burke transferinde bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Bordo-Mavililer, 23 yaşındaki oyuncu için yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle West Bromwich Albion'u ikna edemedi.

İrlandalı kanat oyuncusu için de bir başka İngiliz ekibi Sheffield United devreye girdi. Ada basınında çıkan haberlerde Sheffield'ın, transferi bitirme noktasına getirdiği yazıldı.

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