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Trabzonspor'a Ogenyi Onazi'den iyi haber!

Trabzonspor'da topuğundaki sakatlığı geçen Nijeryalı Onazi forma giymeye hazır.

Kaynak: Sabah
Trabzonspor'a Ogenyi Onazi'den iyi haber!
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18 Ekim 2018 03:20
Milli takım kampından aşil tendonundaki sakatlığı nedeniyle ayrılarak Trabzon'a dönen Nijeryalı Ogenyi Onazi'den güzel haber geldi.

Dün kontrolden geçirilen 25 yaşındaki futbolcunun, MR sonuçlarının temiz çıktığı ve takımla çalışmasına izin verildiği belirtildi.

Ogenyi Onazi, pazartesi günü Erzurumspor karşısında formasını giyebilecek.

Trabzonspor ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan Onazi, bu sezon 8 maçta 1 gol attı.



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