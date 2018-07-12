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Trabzonspor'a Kucka müjdesi! Teklif...

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giyen Juraj Kucka'ya eski kulübü talip oldu.

Trabzonspor'a Kucka müjdesi! Teklif...
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12 Temmuz 2018 09:12
İtalya Ligi takımlarından Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro (Yaklaşık 23 Milyon TL)karşılığında geri almak istiyor. 
 
İtalyan kulübü yetkililerinin en kısa sürede Kucka için Trabzonspor'un kapısını çalacağı öğrenildi.  Milan taraftarları sosyal medyada, "Orta sahamızı sadece Kucka toparlar" yorumları yapıyor.
 
Trabzonspor'un bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu. Bordo mavililer Slovak futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle gitmesine sıcak bakıyor. 

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