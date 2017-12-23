Trabzonspor'a kar engeli; program değişti

Süper Lig'in 17'nci haftasında Pazar günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maç için Karabük'e gidecek olan Trabzonspor'un yolculuk programı değişti.Bugün saat 14.30'da özel uçak ile Kastamonu'ya gidip buradan da kara yoluyla Karabük'e geçmeyi planlayan Trabzonspor kafilesinin Kastamonu'daki yoğun kar yağışı nedeniyle yolculuk programının değiştiği kaydedildi.Trabzon Havalimanı'nda bekleyen bordo-mavili kafilenin Ankara'ya gidip buradan da kara yoluyla Karabük'e geçmeyi planladığı öğrenildi.