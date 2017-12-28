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Trabzonspor'a Jamaikalı savunma; Kemar Lawrence

Trabzonspor, New York Red Bulls forması giyen Jamaikalı oyuncu Kemar Lawrence'i gündemine aldı.

Kaynak: Sporx.com
Trabzonspor'a Jamaikalı savunma; Kemar Lawrence
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28 Aralık 2017 15:30
Ligin devre arasında kadrosunda mini bir revizlyona gitmeyi planlayan Trabzonspor 'un gündemindeki isimlerden birinin de New York Red Bulls forması giyen Jamaikalı oyuncu Kemar Lawrenceolduğu iddia edildi.

Bu sezon 35 maçta forma giyen Jameikalı sol bekin menajer Sezer Özkan tarafından bordo-mavili kulübe önerildiği belirtilirken teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Mas'ın durumuna göre sol bek konusunu ele alacağı ifade edildi

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