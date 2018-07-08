Trabzonspor'a İran'dan 22'lik stoper!

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stoper bölgesi için yeni bir isim daha gündeme geldi. Teknik heyet ve scout ekibinin Dünya Kupası performansını yakından takip ederek beğendiği İran Milli Takımı'nın 22 yaşındaki stoperi'nin alınması için yönetime rapor sunduğu öğrenildi. Ancak genç oyuncu için Belçika kulübü Charleroi'nin de uzun zamandır girişimlerde bulunduğu gelen haberler arasında.Trabzonspor'un resmi girişimde bulunduğu oyuncu ve kulübü Esteghlal FC'den haber beklediği bildirildi. 1.83'lük oyuncu, İran dışında hiçbir ligde forma giymedi. Öte yandan Majid Hosseini'nin alternatifi de İran Milli Takımı'ndan savunmadaki partneri Morteza Pouraliganji. 26 yaşındaki oyuncu Al Sadd'da oynuyor.Slovenya kampında dün üç Trabzonsporlu basına poz verip iddialı açıklamalar yaptı. Juraj Kucka: Hiçbir yere gitmiyorum. Bu sezon farklı olacak. Gençlere yardımcı olmamız gerekiyor. Çünkü biz de o süreçlerden geçtik. Umarım çok güzel gelecekleri olur.Hüseyin Türkmen: Takımda stoper eksiğimiz var. Kendimi geliştirerek formayı almak istiyorum. Cafer Tosun: Geçen sene Abdülkadir ve Yusuf'un performansı çok göz doldurdu. Beklentileri boşa çıkarmayacağım.