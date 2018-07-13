500 bin Euro'ya tamam!

Mexer 'Evet' dedi

Trabzonspor, Jan Durica, Tomas Hubocan ve Uğur Demirok'la yolların ayrılması sonrasında Slovenya kampına yalnızca iki stoperle gitti. Bu isimlerden biri asıl mevkiisi sol bek olan Mustafa Akbaş, diğeri ise 20 yaşındaki genç stoper Hüseyin Türkmen.Bu nedenle idmanlarda yapılan çift kale maçlarda oldukça sıkıntı yaşayan Bordo-Mavililer, yeni stoperine kavuşuyor. Fırtına, İran Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösterenve kulübü İstiklal ile her konuda anlaşma sağlarken, oyuncunun kısa bir süre içerisinde Trabzon'a gelmesine ve resmi imzayı atmasına kesin gözüyle bakılıyor. 22 yaşındaki futbolcunun, daha sonra da Slovenya kampına katılması bekleniyor.Hosseini'nin yanı sıra en az iki stoper takviyesi daha yapmak isteyen Karadeniz temsilcisinin, önümüzdeki hafta Malaga'danve Rennes'ten de'i, Trabzon'a getireceği öğrenildi. Kone için 500 bin Euro (2.8 milyon TL) karşılığında İspanya ekibi ile anlaşan Bordo-Mavililer, ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından Burkina Fasolu futbolcuya resmi imzayı attırmayı planlıyor.Kariyerine İspanya 2. Ligi'nde devam etmek istemeyen 30 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu Fransız ekibi Strasbourg'da kiralık olarak geçirmişti.için de bir süredir Fransız ekibi Rennes ile temas halinde olan Karadeniz temsilcisi, transferde büyük aşama kaydetti. Daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek isteyen Mozambikli oyuncu, Trabzon'un teklifine 'evet' derken, Rennes'le de büyük oranda anlaşıldı. 29 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sezon için kiralanmasını bekleniyor.