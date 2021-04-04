Trabzonspor'a iki isimden kötü haber

Fırtına'da 3 oyuncu Sivasspor deplasmanına kart sınırında çıktı. Bu isimlerden sadece Bakasetas hata yapmazken, diğer iki isim Edgar Ie ve Abdulkadir Parmak gördükleri kartlarla cezalı duruma düştüler.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın düzenli olarak ilk 11'de görev verdiği iki oyuncu, salı günkü Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.



Edgar'ın yokluğunda Hosseini'nin oynaması yüksek ihtimal gözüküyor. Orta sahada ise problem var. Çünkü Berat Özdemir sakat. Abdulkadir Parmak'ın yokluğunda bu bölgede sadece Flavio ile Bakerkalıyor. Avcı'yı Kayseri maçında zor bir seçim bekliyor.



