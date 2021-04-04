Trabzonspor'a iki isimden kötü haber

Bordo-Mavililer'de kart sınırındaki isimlerden Edgar Ie ve Abdulkadir Parmak cezalı duruma düştü. Abdullah Avcı, 11'deki iki kilit oyuncusundan salı günkü Kayseri maçında faydalanamayacak.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a iki isimden kötü haber
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04 Nisan 2021 14:18
Fırtına'da 3 oyuncu Sivasspor deplasmanına kart sınırında çıktı. Bu isimlerden sadece Bakasetas hata yapmazken, diğer iki isim Edgar Ie ve Abdulkadir Parmak gördükleri kartlarla cezalı duruma düştüler.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın düzenli olarak ilk 11'de görev verdiği iki oyuncu, salı günkü Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Edgar'ın yokluğunda Hosseini'nin oynaması yüksek ihtimal gözüküyor. Orta sahada ise problem var. Çünkü Berat Özdemir sakat. Abdulkadir Parmak'ın yokluğunda bu bölgede sadece Flavio ile Bakerkalıyor. Avcı'yı Kayseri maçında zor bir seçim bekliyor.



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