Trabzonspor'a hazırlık maçı için Kovid-19 engeli

Bir süredir hazırlık maçı oynayacak rakip arayan Trabzonspor, Kovid-19 engeline takıldı.
Bordo-mavililer, bunun üzerine U-19 takımı ile oynama kararı aldı.
Teknik heyet, bu karşılaşmada takımın genel durumunu daha iyi görmeyi amaçlıyor.
Hüseyin Çimşir planlanan maça büyük önem verirken birçok genç oyuncu da hazır hale gelmeleri için A takımın idmanlarına dahil edildi.
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Bordo-mavililer, bunun üzerine U-19 takımı ile oynama kararı aldı.
Teknik heyet, bu karşılaşmada takımın genel durumunu daha iyi görmeyi amaçlıyor.
Hüseyin Çimşir planlanan maça büyük önem verirken birçok genç oyuncu da hazır hale gelmeleri için A takımın idmanlarına dahil edildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın