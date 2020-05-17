Trabzonspor'a hazırlık maçı için Kovid-19 engeli

Bir süredir hazırlık maçı oynayacak rakip arayan Trabzonspor, Kovid-19 engeline takıldı.Bordo-mavililer, bunun üzerine U-19 takımı ile oynama kararı aldı.Teknik heyet, bu karşılaşmada takımın genel durumunu daha iyi görmeyi amaçlıyor.Hüseyin Çimşir planlanan maça büyük önem verirken birçok genç oyuncu da hazır hale gelmeleri için A takımın idmanlarına dahil edildi.