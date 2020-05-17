Trabzonspor'a hazırlık maçı için Kovid-19 engeli

Süper Lig'e en iyi şekilde hazırlanmak isteyen Trabzonspor, hazırlık maçı Kovid-19 engeline takıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Trabzonspor'a hazırlık maçı için Kovid-19 engeli
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17 Mayıs 2020 11:29
Bir süredir hazırlık maçı oynayacak rakip arayan Trabzonspor, Kovid-19 engeline takıldı.

Bordo-mavililer, bunun üzerine U-19 takımı ile oynama kararı aldı.

Teknik heyet, bu karşılaşmada takımın genel durumunu daha iyi görmeyi amaçlıyor.

Hüseyin Çimşir planlanan maça büyük önem verirken birçok genç oyuncu da hazır hale gelmeleri için A takımın idmanlarına dahil edildi.

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