Trabzonspor'a Hatayspor maçı öncesi müjdeli haber

Trabzonspor'un ligde son oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen iki önemli hücum silahı Nwakaeme ve Ekuban'dan cumartesi günü oynanacak olan Hatayspor maçı öncesi sevindirici haber geldi.



Sakatlıklarını önemli oranda atlatan iki oyuncu da takımla çalışmalara başladı. Nwakaeme'nin 11'de olması beklenirken, Ekuban'ın ise ağrılarının durumuna bağlı olarak ilk etapta kulübede yer alacağı kaydedildi.



NWAKAEME'NİN GOL ORUCU



Bu arada ligde 8 maçtır gol atamayan Nwakaeme'nin Hatayspor maçında bu özleme son vermek için antrenmanlarda oldukça istekli çalıştığı bildirildi. Bu sezon ligde 6 gol 7 asisti bulunan Nijeryalı futbolcu son golünü ligin 24. haftasında deplasmandaki Yeni Malatyaspor maçında atmıştı.



