Trabzonspor'a Hatayspor maçı öncesi müjdeli haber

Trabzonspor'a Hatayspor maçı öncesinde müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah
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Trabzonspor'a Hatayspor maçı öncesi müjdeli haber
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16 Nisan 2021 13:29
Nwakaeme
Nwakaeme
Trabzonspor
Trabzonspor'un ligde son oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen iki önemli hücum silahı Nwakaeme ve Ekuban'dan cumartesi günü oynanacak olan Hatayspor maçı öncesi sevindirici haber geldi.

Sakatlıklarını önemli oranda atlatan iki oyuncu da takımla çalışmalara başladı. Nwakaeme'nin 11'de olması beklenirken, Ekuban'ın ise ağrılarının durumuna bağlı olarak ilk etapta kulübede yer alacağı kaydedildi.

NWAKAEME'NİN GOL ORUCU

Bu arada ligde 8 maçtır gol atamayan Nwakaeme'nin Hatayspor maçında bu özleme son vermek için antrenmanlarda oldukça istekli çalıştığı bildirildi. Bu sezon ligde 6 gol 7 asisti bulunan Nijeryalı futbolcu son golünü ligin 24. haftasında deplasmandaki Yeni Malatyaspor maçında atmıştı.



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