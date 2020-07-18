Trabzonspor'a genç orta saha: Eslem Öztürk

İki sezondur genç ve gelecek vadeden isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, kademeli olarak düşecek yabancı sınırına karşı en hazır olan takımlardan birisi olarak dikkat çekiyor. Buna rağmen Fırtına, politikasına tam gaz devam ediyor, yine potansiyelli Türk gençlerini de kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Bu doğrultuda Karadeniz ekibinde gündeme gelen son isim Eslem Öztürk oldu.



Transfere sıcak bakıyor



Bordo-Mavililer bu sezon TFF 1.Lig ekibi İstanbulspor'da gösterdiği performansla ön plana çıkan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için harekete geçti. Sarı-Siyahlılar ile ilk teması kuran Trabzonspor'un vakit kaybetmeden pazarlıklara başladığı öğrenildi. Eslem'in, Fırtına'nın teklifine sıcak batığı da gelen haberler arasında...



Eslem Öztürk, bu sezon İstanbulspor forması ile 33 resmi maça çıktı. Genç orta saha bu maçlarda takımına 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.



