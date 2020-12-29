Trabzonspor'a Edgar için 1.5 milyon euroluk teklif

Trabzonspor'un stoperi Edgar Ie'yi takip eden Saint Etienne kulübü 1.5 milyon euro verdi.

Haber; Akşam
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Trabzonspor'a Edgar için 1.5 milyon euroluk teklif
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29 Aralık 2020 12:10
Sezon başından beri Trabzonspor'un stoperi Edgar Ie'yi takip eden Saint Etienne kulübü, teklifini yükseltti.

Daha önce aracılar vasıtasıyla 1 milyon Euro bonservis bedeli öneren Fransızlar, bu rakamı 1.5 milyon Euro'ya çekti. Sezon başında başka bir kulübe satılması gündemde olan ancak stoper takviyesi olmayınca kalan ve performansıyla herkesi şaşırtan Edgar, takımda devam etmişti.

Bordo-Mavili yönetim, ciddi bir teklif gelmedikçe Portekizli savunmacıyı göndermek istemiyor. 

 


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