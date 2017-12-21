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Trabzonspor'a Doria teklifi; "Bedelsiz kiralayın"

Trabzonspor'un takipte olduğu Doria'nın kulübü Marsilya'dan "Bedelsiz kiralayabiliriz" haberi geldi

Kaynak: Sabah
Trabzonspor'a Doria teklifi; 'Bedelsiz kiralayın'
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21 Aralık 2017 06:34
Trabzonspor'un ilgilendiği Doria'yı kulübü Marsilya bedelsiz olarak kiralık vermeye hazır... Stoper arayışları kapsamında takip edilen 23 yaşındaki Brezilyalı için ön görüşme yapıldı.

2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı savunma oyuncusu için Marsilya'dan, "Sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralayabiliriz" yanıtı geldi.

Aynı bölge için birçok oyuncuyu takip eden yönetim yaşından dolayı Doria ismine sıcak bakıyor.

Sezon başı yine Marsilya'dan kiralanan Hubocan'ın performansından memnun kalan kulübün kararını devre arası kampı öncesi vermesi bekleniyor.



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