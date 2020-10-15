Trabzonspor'a Djaniny Semedov için müjdeli haber

Hafta sonu Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor'a Djaniny Semedov'dan müjdeli haber geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Trabzonspor'a Djaniny Semedov için müjdeli haber
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15 Ekim 2020 08:53
Süper Lig'de dördüncü hafta öncesinde Trabzonspor'a Djaniny Semedo'dan müjdeli haber geldi.

Trabzonspor, Al Ahli kulübü ve Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun çıkardığı sorunlara rağmen FIFA üzerinden yeni transferi Semedo'ya geçici lisans çıkartmayı başardı.

Semedo, Başakşehir ile oynanacak maçta sahada olabilecek.





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