Trabzonspor'a Djaniny Semedov için müjdeli haber

Süper Lig'de dördüncü hafta öncesinde Trabzonspor'a Djaniny Semedo'dan müjdeli haber geldi.
Trabzonspor, Al Ahli kulübü ve Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun çıkardığı sorunlara rağmen FIFA üzerinden yeni transferi Semedo'ya geçici lisans çıkartmayı başardı.
Semedo, Başakşehir ile oynanacak maçta sahada olabilecek.
Trabzonspor, Al Ahli kulübü ve Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun çıkardığı sorunlara rağmen FIFA üzerinden yeni transferi Semedo'ya geçici lisans çıkartmayı başardı.
Semedo, Başakşehir ile oynanacak maçta sahada olabilecek.